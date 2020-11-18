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Lüleburgaz Belediye Meclis üyesi Covid-19'a yakalandı

HES uygulamasında tamamen kırmızıya dönen ve vaka artışının yoğun gözlemlendiği Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde belediyenin CHP’li Meclis üyesi Talat Aydın korona virüse yakalandı.

HES uygulamasında tamamen kırmızıya dönen ve vaka artışının yoğun gözlemlendiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyenin CHP'li Meclis üyesi Talat Aydın korona virüse yakalandı.


Lüleburgaz Belediye Meclisi'nde korona virüs şoku yaşanıyor. Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Erol Özgür'ün Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından Belediye Meclis Üyesi Talat Aydın da korona virüse yakalandı. Aydın, koku duyusunu kaybetmesi üzerine şüphelenerek kendisine test yaptırdı. Aydın'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Evinde tedavi gören ve 14 günlük karantina süreci başlayan Aydın, önceki akşam yapılan Belediye Meclis toplantısına da katılmadı.

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