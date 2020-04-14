Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne 500 siperli maske ulaştırıldı

Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi tarafından korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir süredir siperli maske üretiliyor. Gençlik Merkezi idareci, lider ve gönüllülerinin ürettiği 500 adet siperli maske, İlçe Vefa Sosyal Koordinasyon Kurulu aracılığıyla 14 Nisan 2020 Salı günü Lüleburgaz devlet Hastanesi'nde ulaştırıldı.

Korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla gönüllülük esasına dayalı olarak gece-gündüz demeden çalışan ve siperli maske üreten Gençlik Merkezi'nin görevlileri, sağlık çalışanları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İlçe Vefa Sosyal Koordinasyon Kurulu adına Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Giden Özçelik ve Lüleburgaz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan'ın organizesinde teslim edilen siperli maskeler; Hastane Müdürü Erol Erdem ve Hastane Müdür Yardımcısı Ali Şekerci, Baş Hemşire Nurgül Yavaş ve Sorumlu Sevilay Can'a teslim edildi.

Amaçlarının bu mücadelede her alanda görev alarak Türk milleti adına çalışmaya devam etmek olduğunu belirten Gençlik Merkezi çalışanları “Hep birlikte bu zorlu günlerin de üstesinden geleceğiz” diyerek siperli maske üretmeye devam edeceklerini ve ihtiyaç duyan tüm kurumlara maskelerin dağıtılacağını belirttiler.