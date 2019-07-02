Lüleburgaz HEM bir ayda 13 Kur'an kursu açtı

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından bir aylık sürede açılan 13 Kur'an-ı Kerim kursunda 188 kursiyer eğitim görüyor.

Lüleburgaz halkının meslek ve yeterlilik belgesi edinmesini sağlayan ve Trakya'da en çok kurs açan Halk Eğitim Merkezi olma özelliğini elinde bulunduran Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'nin yaklaşık bir ay önce açtığı 13 Kur'an-ı Kerim kursunda 188 kursiyer eğitim görüyor.

Kur'an-ı Kerim kurslarıyla ilgili bilgiler veren Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, "Okulların kapanmasıyla beraber 11'i Kur'an-ı Kerim Elifba okuma 2'si çocuklarımız için etkinliklerle Kur'an-ı Kerim eğitimi olmak üzere 13 adet kurs açtık. 12 usta öğreticimizle açtığımız kurslarımızda şu anda 188 kursiyerimiz eğitim görüyor. Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu'nda 3, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda 1, Bahçelievler İlkokulu'nda 2, Yılmaz Mahallesi Kur'an Kursu'nda 3, Ramazan Yaman İlkokulu'nda 2, Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda ise 1 olmak üzere toplam 13 kurs açtık. Kayıtlarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.