Lüleburgaz HEM'den korona sürecinde 2 yeni kurs

Lüleburgaz HEM tarafından, korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen kursların telafi eğitimleri 8 Haziran 2020 tarihinde başladı. Lüleburgaz HEM Müdürlüğü tarafından aynı gün kadrolu ve ücretli eğiticilerle toplantı yapıldı.

Korona virüs salgını sebebiyle 14 Mart 2020 tarihinde eğitimlere ara verilmesi üzerine Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezinin 338 adet kursu tatil edildi. 8 Haziran'da kadrolu ve ücretli eğiticilerle yapılan toplantının ardından telafi eğitimlerine başlandı ve yarım kalan kurslara devam edildi. Kursların tamamlanmasıyla yeni kurs açılmayacak.

Risk grubunda bulunan 18 yaş altı vatandaşların aldığı sportif kurslar ile 65 yaş üstü ve yaşlıların bulunduğu kurslar ise iptal edildi. Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi tarafından bu süreçte sadece Kırklareli Valiliği tarafından izin verilen hijyen kursu ile 65. Mekanize Piyade Tugayında kalorifer ateşçiliği kursu açılacak.

Lüleburgaz HEM Müdürü İzzet Arslan, “Valiliğimizin izin verdiği kursların başında gelen hijyen kursumuza halkımız yoğun talep gösteriyor. Kursa, 150'nin üzerinde başvuru yapıldı. 8 saatlik kurs, bir günde tamamlanacak. Talep geldikçe bu kursu açmaya devam edeceğiz. Mehmetçiklerimiz için de kışlada verilmek üzere kalorifer ateşçiliği kursu açılacak. Tüm kurslarımız için başvuru alıyoruz ancak açılması için Bakanlığımızdan gelen izni bekleyeceğiz” diye konuştu.