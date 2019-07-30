Lüleburgaz Kızılay'dan vekalet standı

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi tarafından 28-29-30 Temmuz 2019 tarihlerinde Lüleburgaz'ın farklı bölgelerinde kurban vekalet standı kuruldu.

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi tarafından Kongre Meydanında açılan stantlarda makbuz karşılığında kurban vekaletleri alındı. Broşür dağıtılarak, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyerek, “Halkımızın desteğiyle hedeflerimize hızla ulaşıyoruz. Şuana kadar 25 kurban vekaleti aldık. ‘Kurban bereketini dört mevsim yaşatan kalplere HilalOlsun Türkiye' sloganıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Tüm Lüleburgaz halkını kurban vekaletlerini Kızılaya vermeye davet ediyorum. Kurban vekaletinizi Kızılay'a verin, usulüne uygun kesilen kurbanlarınız milyonlarca kişiye ulaşsın" dedi.