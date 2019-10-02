Lüleburgaz TSO'dan 800 kişiye ayakkabı yardımı

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası(LTSO), Lüleburgaz ve Vize'de bulunan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine 800 adet ayakkabı dağıtımı yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) finansmanıyla Eğitime Destek kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere gerçekleştirdikleri yardım kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulunan LTSO Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin finans desteği ile her yıl geleneksel hale getirilen eğitim yardımları çerçevesinde bu yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için ayakkabı ve bot yardımlarımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim, sevgili öğrencilerimizden tek isteğimiz derslerine çok çalışmaları ve hayalini kurdukları tüm başarılara ulaşmalarıdır. Türkiye'yi büyük ve güçlü bir ülke olarak yarınlara taşıyacak olan genç nesillerdir. Bu nedenle gerek okul içerisinde, gerekse de okul dışında sevgi, saygı ve kardeşlik olgusu içerisinde hareket ederek, vatanınıza, milletinize faydalı bireyler olmak için çaba sarf edilmelidir.

Bu önemli katkılarından dolayı başta TOBB Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu' na, değerli Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğimizi temsil eden kıymetli öğrencilerimize böyle bir yardımda bulunabilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.