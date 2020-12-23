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Lüleburgaz yeşile dönüyor

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında geçtiğimiz haftalarda risk haritasının tamamı kırmızı olan Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde harita yeşile dönmeye başladı.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında geçtiğimiz haftalarda risk haritasının tamamı kırmızı olan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde harita yeşile dönmeye başladı.


Hafta içi 21.00'den sonra ve hafta sonu kesintisiz şekilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları faydasını göstermeye başladı. Korona virüs risk haritasını gösteren HES uygulamasında geçtiğimiz haftalarda çok yüksek yoğunlukta risk taşıyan Lüleburgaz'da risk yoğunluğu azaldı.


Kasım ayı sonlarında tamamen kırmızıya bürünen Lüleburgaz'ın risk haritasında 23 Aralık Çarşamba günü paylaşılan son veriye göre harita yeşile dönerken, risk yoğunluğu da orta dereceye düştü. Risk haritasında daha önce kırmızı olan bölgeler, az düşük riski ifade eden mavi ve yeşile döndü.

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