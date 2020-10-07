İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lüleburgaz'da 13 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil, iş yeri ve ev hırsızlığı gibi suçlardan 13 ayrı kaydı bulunan B.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil, iş yeri ve ev hırsızlığı gibi suçlardan 13 ayrı kaydı bulunan B.A. isimli şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri takibi sonucunda yakalandı.


Lüleburgaz'da bir ay içerisinde 6 ev, 1 iş yeri ve 5 otomobilden hırsızlık yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kapsamlı çalışması ve güvenlik kameralarının izlenmesiyle şüpheli şahıs B.A. yakalandı.


Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs, Lüleburgaz Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.