Lüleburgaz'da 13 bin 208 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı

Belirtilen şartlara uymadığı için ödemesi bağlanmayan kişiler ise nakdi ücret desteğinden faydalanabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korona virüs salgınının ülkemiz üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla hayata geçirilen kısa çalışma ödeneğine Lüleburgaz'da faaliyet gösteren 733 işletme başvuru yaptı. İŞKUR Lüleburgaz Müdürlüğü tarafından şartlara uygun olan işletmelerin başvuruları kabul edilerek 13 bin 208 çalışana ödeme bağlandı.

Belirtilen şartlara uymadığı ve 15 Mart sonrasında işten çıkarıldığı için ödenek bağlanmayan kişiler ise nakdi ücret desteğinden faydalanabilecek. 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle ücretsiz izne ayrılanlar, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan ve yaşlılık aylığı almayanların nakdi ücret desteği için başvurularını işverenler gerçekleştirecek. 15 Mart tarihinden sonra işten çıkartılan, yaşlılık aylığı almayan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşların başvuruları İŞKUR tarafından ya da vatandaşlar esube.iskur.gov.tr web adresinden Alo 170'ten veya e-devletten başvuru yapabilecek. Şartların uyduğu vatandaşlar 17 Nisan-17 Temmuz arasında aylık 1168, 27 TL ödeme alacak.

Konuyla ilgili bilgi veren İŞKUR Lüleburgaz Müdürü Ahmet Selim Keskin, “Kısa çalışma ödeneğine başvuran 733 işletme bünyesindeki 13 bin 208 vatandaşımıza ödenek bağladık. Bu zor süreçte vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin mağdur olmaması amacıyla idari izin yapmadan 7 gün 24 saat çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.