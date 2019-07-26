Lüleburgaz'da 250 noktaya "Önce yaya"

Lüleburgaz'da 250 ayrı noktasındaki yollara “Önce yaya” çizgisi çekti. Belediye yetkilileri, çalışmayı İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılı için ilan ettiği “Yay Öncelikli Trafik Yılı” kapsamında yaptıklarını söyleyerek, benzer uygulamaların devam edeceğini belirtti.

Başlatılan kampanya için Lüleburgaz'da 15 Haziran tarihinde başlanan çalışmada yaklaşık 250 noktada asfalta, parke yollara, okul ve yaya geçitlerine zemin işaretlemesi yapıldı. Çalışmaların Lüleburgaz genelinde devam edilecek, talep edilen yerlere de yaya geçidi çizimleri yapılacak. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde önemli bir değişiklik yapıldı. Bu düzenlemeye göre sürücüler yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak zorunda, geçitlerden geçen vatandaş var ise durarak yayaya geçiş hakkı vermek zorunda. Slogan ile başlatılan yaya geçitlerine "Önce Yaya'' çizimleri sonrasında kazanların toplamında yüzde 12,3 oranında azalma sağlandı.