Lüleburgaz'da 75 kursiyere örtü altı sebze yetiştiriciliği belgesi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde açılan örtü altı sebze yetiştiriciliği kursunu başarıla tamamlayan 75 kişiye törenle belge verildi.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen örtü altı sebze yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan 75 kursiyer için belge töreni düzenlendi. Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde 4 Ocak 2023 tarihinde açılan ve 464 saatlik kursu tamamlanan 75 kişi, örtü altı sebze yetiştiriciliği belgesini almaya hak kazandı. Kaymakam Salih Yüce, kurslarda başarı elde eden kursiyerleri tebrik ederek, hayırlı olmasını diledi.

Başarılı olan kursiyerlere Kaymakam Salih Yüce, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan tarafından belgeleri verildi.