Lüleburgaz'da AK Parti, muhtarlarla buluştu

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Ak Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Tanzer Koç, AK Parti Kırklareli İl Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Kovankaya ve Lüleburgaz genelinde görev yapan muhtarlar katıldı.

Toplantıda Lüleburgaz'da yaşanan sorunlar, köylerin sorunları gibi konular konuşuldu. Muhtarlar sorunlarını yazılı olarak dile getirdi.

Toplantıda konuşma yapan İlçe Başkanı Tanzer Koç, "Yerel yönetimlerde çözüme daha hızlı ulaşabilmek adına birlikte hareket edebilmek ve sorunları merkezinde çözebilmek adına bu toplantıları daha sık yapmalıyız. Böyle bir fırsatı sunduğu için Hüseyin Tuzcu'ya teşekkür ederim" dedi.

AK Parti Lüleburgaz İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Tuzcu ise "31 Mart 2019 yerel seçimleriyle göreve geldim. AK Parti bayrağını yukarı taşımak için beni bu göreve layık gören teşkilatıma teşekkür ederim. Seçim çalışmalarıyla köylerimizi gezerek sıkıntılarını belirledik. 2020 yatırım programı taslağına bunları almaya çalışıyoruz. Ancak görmediğimiz eksikler olabilir. O yüzden birebir bir görüşme düzenlemek istedik siz sayın muhtarlarımızla. Dile getireceğiniz sorunları 2020 yatırım programına dahil etmeye çalışacağız. Kırklareli İl özel İdaresi'nden en büyük payı Lüleburgaz'ın köylerinin alması için çalışacağıma sizlerin huzurunda söz veriyorum" dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da "Hepimiz hizmet için görevlerdeyiz. Kimi işini, tarlasını, benim gibi mühendisliğini bırakıyor. Fedakarlık gerektiren görevlerdeyiz, hepinize teşekkür ederim. Birbirimize sahip çıkmalıyız. İlimiz 15 milyonluk İstanbul'dan coğrafyası daha büyük bir il. Demirköy, Kırklareli ve Vize'de de muhtarlarımızla buluştuk. Büyük bir coğrafyada hizmet veriyoruz. Tüm köyler bizim. 180 köyün herşeyi ile İl Özel İdaresi ilgileniyor. Hüseyin kardeşimiz de orada görevli olarak size hizmet ediyor. Buranın kaynaklardan nasiplenmesi bizim görevimiz. Ancak sorunlar için birlikte olmalıyız. Mahalle muhtarları daha çok belediyeyle irtibatta. Ancak ilin milletvekili olarak mahallelerle de bazı projeler konusunda görmemiz lazım. Çünkü Lüleburgaz'ın deresi mahalleyi de ilgilendirir. Lüleburgaz Devlet Hastanesi tüm mahalleleri ilgilendirir. Köy, mahalle muhtarı ayırt etmeden, İl Genel, Belediye Meclisi ayırt etmeden genel konuşmayı daha uygun buluyoruz. 100 milyonluk yatırımın bütçesi İl Özel İdareye bağlı. Ama bunun yanında bizlerin görevi, geçen yıl bunu güzel başardık AFAD ve değişik fonlardan, İçişleri bakanlığımızdan yaptığımız temaslarla her yıl mevcut bütçeye ek olarak destek bütçesi sunmaya çalışıyoruz. Bu bütçeyi 180 köye paylaştırmaya çalışıyoruz “ diye konuştu.