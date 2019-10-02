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Lüleburgaz'da bal bereketi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyünde 2019 yılı bal sağımı sezonu bereketli geçti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyünde 2019 yılı bal sağımı sezonu bereketli geçti.


Lüleburgaz ilçesinde bal üretimi ve satışıyla uğraşan arıcı Turgay Özcan ve babası Hüseyin Özcan, Saadettin Akgün ve İlknur Yılmaz ile imece usulü bal sağımı gerçekleştirdi. İmece usulünün devam ettiği köyde daha sonra Saadettin Akgün ve İlknur Yılmaz'a ait ballar yine imece usulüyle sağıldı.


Lüleburgazlı arıcılar yaptıkları açıklamada üretimini yaptıkları balların organik olduğunu ve çok titiz bir çalışma sonucunda üretildiğini söyledi

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