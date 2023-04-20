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Lüleburgaz'da caddeler göle döndü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde aniden bastıran yağmur sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde aniden bastıran yağmur sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Zaman zamanda dolu etkili oldu.


Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor. Zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda adeta göle döndü. Sürücüler su ile kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman doluda etkili oldu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.


Yağıştan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları, dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.


Öte yandan yağışların aralıklı bir şekilde devam etmesi bekleniliyor.

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