Lüleburgaz'da Camiler Arası Futbol Turnuvası sona erdi

Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursu Camiler Arası Futbol Turnuvası ödül töreniyle sona erdi.

İki kurumun organizasyonuyla gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spora yönlendirmek ve manevi yönden gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuva 8 Kasım Stadyumu'nda 22-26 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Lüleburgaz sınırlarında bulunan 16 caminin yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 13 yaş altı çocuklardan oluşan takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuva 26 Temmuz 2019 cuma günü oynanan yarı final ve final müsabakalarının ardından sona erdi.

Turnuvada final karşılaşmasının ardından ödül törenine geçildi. Ödül töreninde şampiyon olan ve derece elde eden takımların sporcularına İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.