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Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü

Lüleburgaz’da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Lüleburgaz'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Olay, Kırklareli'nin ilçesi Lüleburgaz'a bağlı Seyitler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy mevkiinde bulunan arazide anız yangını çıktı.


Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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