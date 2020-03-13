Lüleburgaz'da etkinliklere korona virüs ertelemesi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 31 Mart'a kadar yapılacak olan tüm belediye etkinlikleri ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararını Lüleburgaz Belediyesi duyurdu.

Lüleburgaz Belediyesi yeni tip korona virüs salgını nedeniyle açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Lüleburgaz Belediyesi bünyesinde 31 Mart tarihine kadar planlanan kültür, sanat ve sportif etkinlikler ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.