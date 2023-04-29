Lüleburgaz'da fabrika yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında büyük yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ‘da faaliyet gösteren Aksüs Kimya ve Entegre Atık Tesisinde sabah 07.40 sularında 230 derece üzeri sıcaklıktaki atık yağ kazanından çıkan ısının oksijenle teması sonrası parlamaya müteakip yangın başladı.

Su ile söndürme işlemlerinin zor olması sebebiyle çevre illerden köpüklü söndürme araçları çağrıldı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi gelerek müdahalede bulundu. Olay anında tesiste personel bulunmadığı ve doğalgaz tehlikesi olmadığı öğrenilirken, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.