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Lüleburgaz'da iş yeri yangını

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yılmaz Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak'ta bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, aynı zamanda içerisinde ızgara yapılan restoranın ızgara bölümü bir anda alev alarak etrafa sıçradı. İçeride müşterilerin olduğu sırada çıkan yangın bir anda büyürken, ihbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında çalışanların ve müşterilerin restoranı hızlı bir şekilde tahliye etmesi olası can kayıplarının önüne geçti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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