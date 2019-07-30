Lüleburgaz'da kurban satış yerleri hazırlandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye zabıta ekipleri tarafından belirlenen alanda 82 adet kurban satış yeri hazırlandı.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Atatürk Mahallesi Çetin Yelmez Bulvarı 56/58 adresinde kurban satış yerleri hazırlandı. Belirlenen 82 adet kurban satış yerinin 35'i, 29 Temmuz 2019 pazartesi günü itibariyle satıldı. Satış yerleri 2 Ağustos 2019 cuma gününe kadar vatandaşlara tahsis edilmeye devam edecek. Kurban kesim yerinin de bulunduğu alana vatandaşlar 3 Ağustos 2019 cumartesi gününden itibaren hayvanlarını getirmeye başlayacak. Traktörde satış yapacak vatandaşlar için ise 32 kişilik yer ayrıldı. Kurban satışlarını traktörde gerçekleştirecek vatandaşlar arife günü satış yapacak. Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenen kurban satış yerleri 30 metre kare büyüklüğe sahip. Kurban satış alanından yer almak isteyen vatandaşların Zabıta Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler.