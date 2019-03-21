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Lüleburgaz'da "Orman Haftası" etkinlikleri

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaokullarda öğrenim gören yüzlerce öğrenci bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaokullarda öğrenim gören yüzlerce öğrenci bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.


Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Lüleburgaz'da çocuklar ellerinde Orman Haftası ile ilgili döviz ve pankartlarla yürüdü. Çocuklar daha sonra Kongre Meydanı'nda toplandı.


TEMA Vakfı Lüleburgaz Şubesi öncülüğünde Lüleburgaz Belediyesi ve ilçedeki bazı ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler Orman Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Çocukların ellerinde orman haftasıyla ilgili pankart ve dövizlerle yaptığı yürüyüş İstanbul Caddesi'nde başlayıp Kongre Meydanı'nda son buldu. "Ormanına sahip çık" sloganları ve müzikler eşliğinde yürüyen çocuklar Kongre Meydanı'nda müzik dinletisi yaptı.

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