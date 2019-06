Lüleburgaz'da otobüs doluluğu yüzde 100

Kırklareli Lüleburgaz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kenan Koç, Ramazan Bayramı öncesinde otobüslerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını söyledi. Koç, "Şu anda uzun yollara sefer yapacak otobüslerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Ege, Akdeniz ve Ankara bölgesine gidecek vatandaşlarımızın artık bilet bulması çok zor" dedi.

Koç, bayram yoğunluğuyla birlikte sefer sayısının yüzde 20 arttığını belirterek, Lüleburgaz Otobüs Terminali'nden her yarım saatte bir otobüs seferi olduğunu söyledi. Koç, "Bayram boyunca günde gidiş geliş toplam 140 sefer olacak" diye konuştu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle işini son güne bırakan yolcuların bilet bulamadığını söyleyen Koç, "Talebe göre firmalar belirli yönlere ek sefer koyabilir. Şu an için ek sefer konulmadı. Ancak vatandaşların taleplerine göre otobüs firmalarının ek sefer yapma ihtimali var" şeklinde konuştu.

En çok bilet sahil bölgelerine

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'ya sefer yapacak uzun yol hatlarının yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını kaydeden Koç, "Şu anda uzun yollara sefer yapacak olan otobüsler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Ramazan Bayramı nedeniyle seferlerde büyük bir yoğunluk var. Otobüsler yüzde 100 dolu bir şekilde hareket ediyor. Vatandaşların en çok bilet aldığı yönler Türkiye'nin gözde turizm bölgeleri Ege ve Akdeniz ağırlıklı" dedi.

"Her 4 saatte bir dinlenin"

Koç, her bayram tatilinde karayollarında yaşanan kazalar sonucunda ocaklara ateş düştüğünü söyleyerek, sürücülere uyarılarda bulundu. Koç, "Ne yazık ki her bayram tatilinde yollarda facialar yaşanıyor. İnşallah bu bayram acı haber duymayız. Vatandaşlarımızdan isteğim, sevdiğinize geç gidin, hayattan olmayın. Uzun yolda dinlenerek gidin. Özellikle 8-10 saatlik uzun mesafeye çıkacak sürücülerimiz her 4 saatte 1 saat dinlensin. Hız kurallarına riayet etsinler. Yorgun bir şekilde yola çıkmayın" diye konuştu.