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Lüleburgaz'da oyun terapisi eğitimi

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen oyun terapisi eğitimi gerçekleşti.


Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2019 Yılı Temmuz-Ağustos Dönemi Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen projesi “Oyun Terapisi Eğitimi” gerçekleşti. Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi'nde 32 rehberlik öğretmeninin katılımıyla gerçekleşen 35 saatlik eğitimin sonunda katılımcılar; oyun terapisinde oyuncakların kullanımı, oyun temaları, oyun terapisinde seansların yapılandırılması ve aşamaları, uygulamalı vaka çalışmaları gibi konularda eğitim aldı.

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