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Lüleburgaz'da seçim kutlamaları

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilmesi coşkuyla kutlandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilmesi coşkuyla kutlandı.



Lüleburgaz Kongre Meydanı'nda toplanan partili vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına şarkı söyleyerek ve sloganlar atarak sevinçlerini paylaştı. Öte yandan otomobilleri ile konvoy oluşturan vatandaşlar dikkatlerden kaçmadı. Seçim kutlamalarına AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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