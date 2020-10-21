İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lüleburgaz'da servis görevlilerine Covid-19 eğitimi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde okul servis araçlarının sürücü ve rehber personeline Covid-19’a karşı alınan tedbirler konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde okul servis araçlarının sürücü ve rehber personeline Covid-19'a karşı alınan tedbirler konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi büyük salonunda yapılan toplantıda, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri Dr. Görkem Tükenmez ile Ebe Dilek Onay, ilçede faaliyet gösteren tüm okul servis araç sürücüleri ve rehber personeline Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında eğitim verdi. Toplantıda, okul servislerinde Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yapılması gerekenler, çocukları virüsten korumak amacıyla servis içlerinde alınabilecek önlemler ve korona virüsün belirtileri, fiziksel mesafeyi korumanın ve maske takmanın önemi, vücutta yaptığı etkiler gibi konularda servis sürücü ve rehber personeline bilgiler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.