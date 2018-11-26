Lüleburgaz'da vahşi çöp depolama alanı artık kullanılmayacak

Bu sistemle vahşi çöp depolama alanı artık kullanılmayacak.

Lüleburgaz Belediyesi yeni atık toplama ve bertaraf sistemine geçiyor. Yeni sistemin ilk adımı olarak konteynerlerin alımı gerçekleştirilerek, sahada yapılan çalışmalar ve elde edilen verilerin sonucunda, tüm Lüleburgaz'da belirlenen noktalara kademeli olarak yaklaşık üç ay içerisinde, dört farklı tip konteyner yerleştirecek. İlk konteynerler kentin Sevgi Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Gençlik Mahallesi'nde yerleştirilmeye başlandı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, konteynerleri yerleştirmeden önce Kapalı Pazar Yeri ve Semt Merkezinde önemli açıklamalarda bulundu.

Vahşi çöp depolama alanı artık kullanılmayacak

Başkan Gerenli yaptığı açıklamada, “Mutfağımızdan çıkan organik atıklar ile; kağıt, karton, cam ve plastik atıklarımızı ayrıştırarak toplayıp, evsel atıklarımızı Kırklareli Katı Atık Bertaraf Tesisine taşıyarak, biyogaza ve sonrasında elektrik enerjisine dönüşümünü sağlayacak, kağıt, karton, cam ve plastik atıklarımızı da geri dönüşüme kazandırıp ekonomiye de katkı sağlayacağız. Bunların sonucunda bence en önemlisi de vahşi çöp depolama alanımızı artık kullanmayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alacağımız onayla şehrimizin içinde kalan çöplük alanımızı da kapatarak rehabilite edip, yeşil alana dönüştüreceğiz. İki yüz bin metrekarelik bu yeşil alanda, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, piknik alanları, spor tesisleri yer alacak. Böylece en önemli sorunlarımızdan birini çözmüş olacağız” dedi.

İsteyen vatandaşlara bahçe gübresi dağıtılacak

Sıfır atık projesine de değinen Başkan Gerenli, “Önümüzdeki dönemde sıfır atık projesi kapsamında kompos tesisini kurarak, organik atıklarımızdan bahçe gübresi elde edeceğiz ve bunu isteyen vatandaşlarımıza dağıtacağız. Aynı zamanda süreç içerisinde kağıt, karton, cam ve plastik atıklar için uygulayacağımız geri dönüşüm sistemleri ile ödüllendirme yoluyla geri dönüşümü teşvike edeceğiz” diye konuştu.

“Başarı için birlik olmalı”

“Mevcuttaki evsel atık yağ, elektronik atık ve pil toplama sistemlerimiz uygulamaya devam edeceğiz” diyen Başkan Gerenli, “Bunları da gelen talepler doğrultusunda yaygınlaştıracağız. Her güzel iş gibi bunun da başarılı olabilmesi, hep birlikte sahiplenip işbirliği yapabilmek ile mümkün. Başarı için birlik olmalı” dedi.

“Çöpleri konteynerlerin içine atalım”

Başkan Murat Gerenli konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Bizler Lüleburgaz Belediyesi olarak, kurumsal sorumluluğumuzu yerine getirip üzerimize düşeni en iyi şekilde yaparken, sizler de doğaya, çevreye ve yaşadığımız kentin sokaklarına duyarlı yurttaşlar olarak, atıklarımızı ayrıştırıp, konteynerlerin için atarsanız, hepimizin gurur duyacağı, örnek bir şehir olacağımıza canı gönülden inanıyorum.”