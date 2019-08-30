Lüleburgaz'da Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Türk ordusunun Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 30 Ağustos'ta Yunan ordusuna karşı kazandığı büyük zaferin 97'nci yılı Lüleburgaz'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Lüleburgaz Yeni Tören Alanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama törenine Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Gökalp Özyazıcı, İlçe Belediye Başkanı Murat Gerenli, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, siyasi parti üyeleri, dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakamı Kaya, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Özyazıcı ve Belediye Başkanı Gerenli, askeri araçla halkı ve askeri selamladı. Kutlama programında Tankçı Üsteğmen Yasin Sarı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Tankçı Üsteğmen Sarı'nın, ardından AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun kutlama mesajları okundu. Lüleburgazlı şair Bektaş Yavuz da programda şiir okudu. Tankçı Üsteğmen Sarı ve şair Bektaş Yavuz'un günün anlam ve önemini belirten yazı ve şiirlerini okumasının ardından kürsüye Fehmi Mutlu Ortaokulu öğrencileri çıktı. Mert Taylan Eren, Berat Çağın Yalçın ve Elif Meral isimli öğrenciler Zafer Bayramı'na ilişkin şiirler okudu. Şiirlerin okunmasının ardından Lüleburgaz Merkez Ortaokulu öğrencileri halk oyunu gösterisi gerçekleştirdi. Kutlamaların sonunda gerçekleştirilen askeri geçit töreninde ise coşku doruğa çıktı. Alana getirilen askeri kamyonlar, zırhlı araçlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği fırtına obüsleri büyük ilgi gördü. Askerin Garnizon Komutanı'nı selamladığı geçit töreninin ardından program sona erdi.