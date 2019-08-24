Lüleburgazlılar yastık altına yöneldi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren Lüleburgaz Kuyumcular Derneği Başkanı Şerif Arda, "Bu sene ekonomik anlamda durgunluk olmasına rağmen Lüleburgazlılar zor durumda dahi olsa altına yöneldi. İnsanlar kazandıklarını altına yatırarak yastık altında birikim yapıyor" dedi.

Lüleburgazlı vatandaşlar yastık altı birikime yöneldi. Lüleburgaz Kuyumcular Derneği Başkanı Arda, vatandaşların bu sene altına geçen seneye oranla daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi. Arda, altının her dönem güvenilir liman olduğunu belirtti.

"Talep fazla"

Arda, altına talebin çok fazla olduğunu belirterek, "Yatırım için insanlar geçen yıla göre altına daha fazla yöneldi. Altın hiç düşmüyor. Altın fiyatları 3 ileri 1 geri gidiyor. Altın satışlarımız geçen seneye göre bu sene çok daha iyi" diye konuştu.

"Yastık altına yatırım yapıyorlar"

Kuyumcularda altın satışlarının artmasını Türkiye ve dünya genelinde bu yıl yaşanan ekonomik durgunluğa da bağlayan Arda, "Ekonomik olarak Lüleburgazlılar daha zor durumda dahi olsa bu sene altına yöneldi. İnsanlar kazandıklarını altına yatırarak yastık altı birikim yapıyor. Altın her dönem güvenilir bir liman. Bankaların her şeye masraf kestiği bir dönemde en güvenilir liman altın" şeklinde konuştu.

Arda, çok büyük miktarda altın birikimine sahip olan vatandaşların ise bankalarda 60 TL'den başlayan fiyatlarla kasa kiralama yöntemine yöneldiğini söyledi. Arda, "Büyük miktarda altını olanlar bankalarda kasa kiralıyor. Kasaların kirası 60 TL'den başlıyor. Birkaç tane küçük altını varsa kasa kiralamanın anlamı yok" ifadelerini kullandı.