Madde bağımlılığında mesken tutulan metruk binalara yönelik çalışma

Kırklareli'de madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk yapılar hakkında çalışmalar devam ediyor.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ile mücadele etmek. Kamu düzeni eve esenliğini korumak, mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla ilimiz genelinde tespit edilen metruk binalara yönelik devam eden çalışmalar neticesinde, özellikle zararlı madde kullananların, suç örgütlerin yuvalandığı bu binalardan tehlike arz eden il merkezinde 83 adet metruk bina tespiti yapılarak, ilimiz belediye başkanlığına bildirilmiştir. Bu metruk binalardan belediye ekiplerince 19 tanesinin yıkımı yapılmış, 20 tanesinin giriş ve çıkışları kapatılarak güvenlik tedbirleri alınmıştır. 7 tescilli bina için valiliğimiz bünyesinde oluşturulan komisyonca çalışmalar devam etmektedir. İl genelinde yerel yönetimlere bildirimi yapılan metruk bina sayısı toplam 229 adet olup, bu binalardan 76 tanesi yıkılmış, 36 tanesi güvenlik tedbiri alınmış tescili bulunan 29 metruk bina ile ilgili çalışmalar devam etmektedir"