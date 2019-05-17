Mahallenin Hızır'ı "Veresiye defterini satın aldı"

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kimliği bilinmeyen bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterini satın alarak borçluları sevindirdi. Veresiye defterini 6 bin liraya satan bakkal Kadir Halaç, "Hala böyle hayırseverlerin olması ne kadar güzel bir şey. Çok duygulandım. O hayırsever her kimse ona teşekkür ederim" dedi.

Olay geçtiğimiz günlerde Özerler Mahallesi'nde bir bakkal dükkanında yaşandı. Mahallede yıllardır bakkal işleten Kadir Halaç'ı telefonla arayan bir hayırsever, veresiye defterini satın alacağını söyledi. Bunun üzerine Halaç, veresiye defterini toplam borçları hesapladıktan sonra satabileceğini söyleyerek, hayırseverin isteğini kabul etti.

Osmanlı geleneği

Halaç, ilk başta telefonla arayan kişinin ciddi olup olmadığını anlamadığını söyleyerek, Ramazan ayında yapılan bu yardımların Osmanlı döneminden bu yana süren "zimem" isimli gelenek olduğunu söyledi. Halaç, "Telefonla görüştükten sonra hayırsever dükkanıma gelerek benimle pazarlık yaptı. Veresiye defteri 6 bin 857 lira tutuyordu. Ben 6 bin 500'e kadar indim. Ancak o 6 bin lirası olduğunu söyleyince ve onun iyi niyetini görünce veresiye defterini 6 bin liraya sattım" diye konuştu.

Borçlular ağlayarak döndü

Halaç, hala şaşkınlığını koruyamadığını söyleyerek, "Borcunu ödemeye gelen vatandaşlar, borçlarının sıfırlandığını görünce ağlayarak geri döndü. Allah o kişi her kimse ondan razı olsun. Böyle güzel yürekli insanların olduğunu bilmek dünyanın en güzel duygusu" dedi.