Makam aracıyla alkollü bir şekilde kaza yapan CHP'li Belediye Başkanı özür diledi

Kırklareli'nde makam aracıyla alkollü bir şekilde kaza yapan CHP'li İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar yaptığı hatadan dolayı özür diledi.

İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, 39 AK 328 plakalı makam aracı ile İstasyon Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmişti. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Vardar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen Vardar, tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Kırklareli Valiliği de İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar hakkında makam aracını 'hizmet dışı ve alkollü' kullandığı iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Yaptığı kazadan dolayı tüm halkından özür dileyen İnece Beldesi Belediye Başkanı Vardar, “Yaptığımız kazadan dolayı tüm haklımızdan özür diliyorum. Yapmamamız gereken bir kazaydı. Hafta sonu yorgunluğu ve yemekli bir toplantı vardı. Yemekli toplantıdan çıktım evime 200 metre kala normal stabilize yolda köpek çıktı önüme. Köpek çıkınca frene basmak zorunda kaldım. Frene bastım araba kaydı yan yattı. Birazda alkol vardı bu hatandan dolayı tüm halkımdan özür diliyorum. Valilik gerekli soruşturmayı yapacaktır ama ben burada niyetimin kötü olmadığını belirtmek istiyorum. Saat 21.30 gibi evime gidiyordum. Şoförümü de almadım dinlensin diye. Ben de istemezdim böyle olmasını” dedi.