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Marmara'da yakalandı: 3.5 metre boyunda, 120 kilo ağırlığında

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde balıkçılık yapan Sami Küçük, Marmara Denizi’nde yakalanan 120 kilogram ağırlığındaki dev köpekbalığını tezgahında sergiledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde balıkçılık yapan Sami Küçük, Marmara Denizi'nde yakalanan 120 kilogram ağırlığındaki dev köpekbalığını tezgahında sergiledi. Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki köpekbalığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.


Lüleburgaz'da yaşayan balıkçı Sami Küçük, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında yakalanan 3.5 metre uzunluğunda, 120 kilogram ağırlığındaki camgöz cinsi köpekbalığını balık tezgahında sergiledi. Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki dev köpekbalığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, Küçük, her yıl balıkçı ağlarına köpekbalığı takıldıkça tezgahında sergilediğini söyledi. Küçük, köpekbalığının kansere ve birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, “Ben her yıl köpekbalığı yakalandıkça Lüleburgazlıların görmesi ve kansere faydalı olmasından dolayı bu cinsi getirmeye çalışıyorum” dedi.

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