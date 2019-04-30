Maşa ile Koca Ayı 39 Burda'da

Çocukların severek takip ettiği Maşa ile Koca Ayı 39 Burda AVM'de çocuklarla buluşacak.

Açıldığı günden beri Lüleburgaz'da eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 39 Burda AVM'de Maşa ile Koca Ayı çocuklarla buluşacak. Gerçekleştirdiği lisanslı çocuk etkinlikleri ile minik ziyaretçilerinin gönlünü kazanan 39 Burda AVM, Mayıs ayına da sürpriz bir etkinlik ile başlıyor. Miniklerin severek takip ettikleri Maşa ile Koca Ayı 3-5 Mayıs tarihleri arasında 39 Burda AVM'de olacak. Boyama etkinlikleri ve oyuncak hediyeli çekilişlerin de yapılacağı organizasyon 13.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.