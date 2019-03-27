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Meydanda kitap okudular

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye ile eş zamanlı olarak Kongre Meydanı’nda kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye ile eş zamanlı olarak Kongre Meydanı'nda kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte bir saat boyunca sessiz bir şekilde kitap okundu.


Kültür Bakanlığının "Sürdürebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü" temalı 55'inci Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Lüleburgaz'da yüzlerce kişi kitap okumak için Kongre Meydanı'nda buluştu. Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi ve Lüleburgaz Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte kitabını alan vatandaş Kongre Meydanı'na geldi. Vatandaşlar etkinlik kapsamında 1 saat boyunca sessiz bir şekilde kitap okudu.

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