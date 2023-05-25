Mezbahadan kaçan dananın girdiği iş yerindeki emlakçı: “Dana içeri girince heyecandan sağ sola kaçtık”

Kırklareli'nde mezbahadan kaçan dana emlakçı dükkanında yakalandı. O sırada emlakçıda bulunan Ahmet Korkmaz yaşadıklarını anlattı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kesilmek üzere mezbahaya götürülen dana sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Dana ve mezbaha görevlileri arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan dana, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine girdi. Burada park halindeki açakların arasında bekleyen danayı yakalamaya çalışan görevlilerin otomobillerin üzerine çıkması sonucu bazı araçlar zarar gördü. Buradan da kaçan dana, yaklaşık 1 kilometre koşarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir emlakçı dükkanına girdi. Peşinden koşan mezbaha görevlileri, emlakçı dükkanındaki danayı ilaçla uyutarak dışarı çıkardı. Dana, mezbaha görevlileri tarafından caddede kesildikten sonra mezbahaya götürüldü.

Yaşanan olay güvenlik kamerasında yansıdı

Emlakçı Ahmet Korkmaz o anları anlattı. Korkmaz, dananın dükkana girdiğini belirterek, ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyledi. Korkmaz, “Kalabalık gördük, bize doğru geliyor. O arada baktım arabaların etrafında dana dolanıyor. Misafir havasında direkt içeri giriş yaptı. Herhâlde mezbahadan kaçmış, 1 kilometre öteden koşarak buraya geliyor. Dizim dükkanı güvenli buldu herhalde, bir heyecan havası yaşattı. Bizim de içeride ticaretimiz vardı, kendi aramızda böyle bir şey beklemiyorduk. Girince heyecan havası ile sağ sola kaçışma oldu bizde. Allah'tan zararımız olmadı” dedi.