Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırklareli’nde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırklareli'nde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesi'nde 39 AAZ 632 plakalı Dilek Çukurova idaresindeki otomobil ile 34 VJ 549 plakalı Bünyamin Arslan yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücü Arslan minibüste sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekiplerince sürücü Arslan sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.