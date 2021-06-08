Minibüsün motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Kırklareli'nde park halinde bulunan minibüsün motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde 8 Kasım Stadı önünde park halinde bulunan minibüsün motor kısmına yavru kedinin girdiğini gören kişi itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz İtfaiye ekipleri, yavru kedinin motor kısmında olduğunu tespit etti. Ekiplerin müdahalesinin arsından yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.