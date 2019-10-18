Minik öğrencilerin hayvan sevgisi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Kocasinan İlkokulunun anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Ümmü Atakan eşliğinde Lüleburgaz Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti.

Kocasinan İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ümmü Atakan'ın öğrencilere hayvan sevgisini küçük yaşta aşılamak ve hayvanların yaşamını onlara öğretmek için düzenlediği ziyarette öğrenciler, Lüleburgaz Tekzen Expres Şubesi tarafından temin edilen mamaları barınağa teslim etti.

Lüleburgaz Belediyesinin de araç temin ederek katkı sunduğu etkinlikte minik öğrenciler hayvanları severek onların sevgisine de tanıklık etti. Ziyarette miniklere velileri de eşlik etti.

Geçici Hayvan Bakımevi'nde görevli Veteriner Hekim Metin Şenpınar'ın sorularını yanıtlayan minikler, barınakta kedi ve köpekleri gördükleri için çok mutlu olduklarını, sokakta yaşayan hayvanlara su ve mama bırakarak onların ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Çocuklar, veteriner hekimlerin hasta olan hayvanları iyileştirdiğini söyleyerek veteriner hekimlik mesleğini de tanıdı. Veteriner hekim Metin Şenpınar, çocukların aileleriyle birlikte de gelebileceklerini ve hayvan sahiplenebileceklerini ifade etti.

Çocuklar daha sonra hayvanlarla ilgili öğrendikleri şarkıyı belirtti.