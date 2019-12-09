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Minikler polislik mesleğini tanıdı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki iki okulda toplam 242 öğrenciye polislik mesleğini tanıttı.


Kırklareli Valiliği bünyesinde yürütülen Umutlu Yarınlar Projesi kapsamında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kırklareli Ahmet Mithat Ortaokulu 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencileri ile Kırkşehitler İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerine meslek tanıtımı semineri düzenledi. Toplam 242 öğrenci 7 öğretmenin katıldığı seminerde öğrencilere polislik tanıtılarak, meslek hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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