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Mor ve Ötesi Lüleburgaz'da konser verecek

Türk Rock müziğinin sevilen müzik grubu Mor ve Ötesi, 19 Mayıs Gençlik Haftası olması dolayısıyla Lüleburgazlı sevenlerine konser verecek.



Türkiye'nin sevilen Rock müziği gruplarından Mor ve Ötesi 19 Mayıs 2019 pazar günü Lüleburgazlı hayranlarıyla buluşacak. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Lüleburgaz'a gelecek olan grup, 21.30'da Kongre Meydanı'nda konser verecek. Ünlü müzik grubu eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuvarıyla Lüleburgaz'ı coşturacak.

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