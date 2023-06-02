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Motosiklet hırsızları yakalandı

Kırklareli’nde 4 motosikletin çalınması ile ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde 4 motosikletin çalınması ile ilgili 7 şüpheli yakalandı.



Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde meydana gelen 4 motosikletin vatandaşların evlerinin önünden çalınması olayının aydınlatılmasına yönelik Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Kıyıköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren 7 şüpheli şahıs Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çaldıkları motosikletlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosikletler mağdur vatandaşlara teslim edilirken, şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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