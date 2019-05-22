İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtar'dan bin 200 kişilik iftar yemeği

Lüleburgaz Dere Mahallesi Muhtarı Yavuz İşçioğlu tarafından geniş katılımlı iftar yemeği verildi.


Dere Mahallesi Muhtarı Yavuz İşçioğlu, geleneksel hale getirdiği iftar yemeklerinin 12.sini düzenledi. Muhtar İşçioğlu tarafından bin 200 kişiye iftar verildi. Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için okutulan mevlid-i şerifin ardından iftar yemeğine katılanlar dua ederek oruçlarını açtı.


Düzenlediği iftar yemeği ile ilgili açıklamalarda bulunan Muhtar Yavuz İşçioğlu “Bu yıl iftar yemeklerimizin on ikincisini düzenledik. Bundan dolayı çok mutluyum. Allah kısmet ederse seneye yine burada olacağız. İftarımıza katılan ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.