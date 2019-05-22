Muhtar'dan bin 200 kişilik iftar yemeği

Dere Mahallesi Muhtarı Yavuz İşçioğlu, geleneksel hale getirdiği iftar yemeklerinin 12.sini düzenledi. Muhtar İşçioğlu tarafından bin 200 kişiye iftar verildi. Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için okutulan mevlid-i şerifin ardından iftar yemeğine katılanlar dua ederek oruçlarını açtı.

Düzenlediği iftar yemeği ile ilgili açıklamalarda bulunan Muhtar Yavuz İşçioğlu “Bu yıl iftar yemeklerimizin on ikincisini düzenledik. Bundan dolayı çok mutluyum. Allah kısmet ederse seneye yine burada olacağız. İftarımıza katılan ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.