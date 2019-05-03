Nazif Karaçam'ın ismi kütüphanede yaşatılacak

Gazeteci Yazar Nazif Karaçam'ın ismi ve kitapları bir kütüphanede yaşatılacak.

Geçtiğimiz yıl 88 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Nazif Karaçam'ın adı ismi ve kitapları bir kütüphanede yaşatılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan gazeteci yazar Nazif Karaçam'ın oğlu İlke Karaçam, "Babamın ve kitaplarının anısını yaşatabilmek için Kırklarelili insanların ve üniversite öğrencilerinin kullanımına açık bir kütüphane haline getireceğiz” dedi.

6 bine yakın kitap Kırklareli halkıyla buluşacak

Gazeteci yazar Nazif Karaçam'ın 10 bin civarında kitabı olduğunu ve bazı kitapların zarar gördüğünü dile getiren İlker Karaçam, "Nazif Karaçam'ın şu ana kadar bizim sayabildiğimiz 6 bine çok yakın adette kitabı bulunuyor. Tabii zaman içerisinde bazı kitaplar zarar gördü. Yoksa 10 bin civarında kitap şu an da bulunacaktı. Tabii bunların dışında fotoğraf arşivimiz de var. Tarihi fotoğrafları şimdiden koruma altına almaya çalışıyoruz. Onları da o orijinal fotoğrafları da ekonomik, sosyal, politik, tarih ne varsa hepsini mikrofilm şeklinde kullanıma açacağız. Ama tabii ki hepsi kütüphanenin içerisinde olacak” şeklinde konuştu.

Şu ana kadar bulunan kitapların babası Nazif Karaçam tarafından not alınıp okunduğunu söyleyen İlke Karaçam, "Bugüne kadar şu gördüğünüz kütüphanenin içerisinde okunmamış tek bir kitabı yok. Not alınmamış tek bir kitabı yok. Ayrıca babam Nazif Karaçam yerel gazeteleri de kendisine yazı yazmak için uğraş alanı seçmiştir. Ve bu alanda da Atayolu Gazetesi daha sonra da günlük gazete olarak yayın hayatını sürdüren Yeşilyurt Gazetesi'ni şirketleştirerek Kırklareli yerel basınını bir araya getirdi. Ve onların yerel basınında ne kadar yazı yazdıysa, Ulusal basında ne kadar yazı yazdıysa bunların hepsinin arşivini tutmuştur. Öyle ki yerel basında Kırklareli' de çıkan yerel gazetelerin ciltlemesine varana kadar ki, bugün sanıyorum Türkiye' de ilk defa bir vilayet kütüphanesinde Yeşilyurt gazetesini ciltleyerek armağan etmiştir. Hatta göründüğü gibi ciltlenmiş haliyle de Kırklareli' de çıkan yerel gazeteler bulunmaktadır. Nazif Karaçam'ın bugün için röportajın yapıldığı bu ev yarın öbür gün yıkılacak. Kendi kaynaklarımızı kullanarak buraya bir bina dikeceğiz. Binanın bir katı olduğu gibi Kırklarelili insanların ve üniversite öğrencilerinin kullanımına açık bir kütüphane haline getireceğiz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi ki bu biraz zaman alacak. Çünkü kütüphane kurmanın bazı yasal şartları var, onları da beraberinde düşünerek hazırlıyoruz projelerimizi. Bu arada tabii ki bu binanın yıkılması sırasında kitapların muhafazası gündeme gelecek ama Nazif Karaçam kitapları kendi sistematiği içerisinde kurduğu için biz bunu bilemiyoruz. Biz yeniden bunları kataloglara ayıracağız, sınıflara ayıracağız. Ondan sonrada kutulara doldurarak muhafaza altına alacağız ki kütüphane hazır olduğunda onları kütüphanecilerden profesyonel bir destek alarak yerine yerleştirmiş olacağız. Kuracağımız o alan içerisinde internet ortamı da olacak. Gelenlerin rahat edebilmesi için belki ufak çaplı ikram servisi de olacaktır. Tabii bunların hepsi zaman alacağı için şu anda aşama aşama araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük ihtimalle önümüzde ki sene içerisinde kütüphaneyi gerçekleştirmiş olacağız. Kütüphanede görevliler olacaktır. Kontrol mekanizmalarının dışında elektronik korumalar da aynı zamanda gündeme gelecektir. Bunlarında büyük bir maliyeti olduğunu biliyoruz ama işte Nazif Karaçam'ın adını yaşata bilmek adına bunu kendimize vazife edindik” ifadelerini kullandı.