Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen kazada nikahlarına bir gün kala hayatlarını kaybeden genç çift son yolculuklarına uğurlandı.

TEM Otoyolu Saray ilçesi gişeler mevkiinde Nurettin Akgül idaresindeki 34 GN 1731 plakalı otomobil yolda seyir halinde iken karşıdan gelen Tuncay Ekici'nin kullandığı 34 GEV 397 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza bölgesine gelen ekipler, ikiye bölünen otomobilde bulunan Burhan Çetin (24) ve nişanlısı Kardelen Coşkuntuna'nın (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan iki sürücü ise kısa sürede Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden nişanlı çiftin yarın Kırklareli'nde nikah töreni olduğu ve nikah öncesi İstanbul'dan düğün alışverişi yaptıkları öğrenildi.

Kardelen'in cenazesi Kırklareli'nde defnedildi

Kardelen Coşkuntuna'nın cenazesi memleketi Kırklareli'ne getirildi. Çoşkuntuna için Bademlik Mahallesi'nde bulunan Gazi Evleri Camisi'nde tören düzenlendi. Cenazeye Vali Birol Ekici, milletvekilleri, belediye başkanı ve yakınları katıldı. Cenazede babası Güner ile kardeşi Burak taziyeleri kabul etti. Anne Necla Çoşkuntuna ayakta durmakta zorluk çekerken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kardelen Coşkuntuna'nın cenazesi, kılınan namazının arından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan Burhan Çetin ise İstanbul'da toprağa verildi.