İhlas Haber Ajansı

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Nostaljik kara tren Kırklareli Millet Bahçesinde sergilenecek

Kırklareli Valiliğince düzenlenen anket sonucu, Kırklarelili vatandaşların Millet Bahçesi projesinde yer almasına karar verdiği nostaljik tren yerini aldı.


Kırklareli'de Millet Bahçesi yapımı devam ederken, Valilik tarafından düzenlenen anket sonucu Kırklarelili vatandaşların Millet Bahçesi projesinde yer almasına karar verdiği nostaljik tren yerini aldı. TCDD 56149 seri numaralı buharlı lokomotif, 1949 yılında yapılarak 2009 yılına kadar yük ve yolcu taşımalığında hizmet verdi. Aydın'ın Efeler ilçesinden kente tır yardımıyla getirilen tren, Millet Bahçesindeki yerine yerleştirildi.

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