O meydanlara giriş sınırlandırıldı

Kırklareli Valiliği tarafından alınan kararla korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşı olması dolayısıyla Kırklareli Merkez'de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na, Lüleburgaz'da ise Kongre Meydanı'na girişler sınırlandırıldı. Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar ise 12.00-14.00 saatlerinde evinin yakınındaki camiye gidebilecek.

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında hastalığın bulaşıcılığını engellemek amacıyla yeni kararlar alındı. Alınan kararlara göre 31 Aralık 2020 saat 21.00'dan 1 Ocak 10.00'a kadar Lüleburgaz'da Kongre Meydanı'na, Kırklareli Merkez'de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na girişler sınırlandırıldı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması esnasında Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, 1 Ocak 2020 Cuma günü 12.00-14.00 saatlerinde araç kullanmamak ve evlerine en yakın camiye gitmek şartıyla dışarı çıkabilecek.