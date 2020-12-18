O tüneli geçmeden ülkeye giremeyecekler

Çin Halk Cumhuriyetinden bütün dünyaya yayılan korona virüse karşı ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Kış ve soğuk aylarının başlangıcı ile birlikte vaka sayılarını artışa geçmesiyle birlikte ülkenin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapmak isteyen araçlar, Dereköy Kara Hudut Kapısında korona virüs riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Bulgaristan ile Türkiye arasındaki tampon bölgeye kurulan Araç Dezenfeksiyon Tünelinden geçerek ülkeye giriş yapıyorlar.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dereköy Kara Hudut Kapısında korona virüs Riskine Karşı alınan tedbirler kapsamında kurulan Araç Dezenfeksiyon Tünelinde ve Dereköy Kara Hudut Kapısında çeşitli incelemelerde bulundu.