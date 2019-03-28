Oda ve borsa başkanlarına e-ticaret semineri

İhracat hamlesi çalışmaları kapsamında Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığı tarafından Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda “e-ticaret” konusunda seminer düzenlendi.

Seminere; Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keser ile oda üyeleri katıldı.

Türkiye'nin en büyük online alışveriş sitesi olan Hepsiburada.com'un Bölge Müdürü Gökhan Akdeniz tarafından verilen “e-ticaret” semineri'nde; “Türkiye ve Dünyada e-ticaret Potansiyeli”, “e-ticaret Gelişimi”, “e-ticaret ve Parakende Gelişimi”, HB'nin Sağladığı İmkanlar”, “Girişimci Kadın Desteği”, HB Depolama ve Sevkiyat”, “HB Panel Kullanımı” ve “e-ihracat (HepsiGlobal)” konularında sunumlar yapıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Oda olarak gerçekleştirdikleri “e-ticaret” semineri ile ilgili yaptığı açıklamada "En çok ihtiyacımız olan malımızı değerinde ya da katma değerli satmaktır. Bunun yeni dönemdeki en trend sistemi e-ticaret ile bu işi yapmaktır. Bu konuda Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte Trakya'da önemli bir işe imza attık. Trakya'daki 26 tane oda ve borsa başkanını bir araya getirerek bir ihracat hamlesi başlattık. Başlatılan ihracat hamlesi çalışmaları kapsamında Odamız Toplantı Salonu'nda oda üyelerimizi bilgilendirmek amacı ile Türkiye'nin en büyük online alışveriş sitesi olan Hepsiburada.com'un Bölge Müdürü Gökhan Akdeniz tarafından “e-ticaret” semineri verildi. Bu seminer üyelerimizin bilgilenmesi açısından çok verimli ve yararlı oldu. Tüm katılım gösterenlere teşekkür ediyorum" dedi.

e-ithalat ve e-ihracat meselesinin KOBİ'lerin, dijitalleşme meselesine çok ciddi katkı sağlayacağını dile getiren Ilık, "Firmalarımızın ayağına giderek bu platformun işleyişini anlatıyoruz. Odalar ve Borsalar olarak firmalarımızın arkasında olduğumuzu hissettiriyoruz. 'Ben yapamam, satamam' diyen firmalarımızı bu platforma kattık. Uluslararası platformlarda da firmalarımız ürünlerini satabilecek. Devlet desteği olmadan bazı özel şirketlerin dünyaya açılması çok zordur. Devletin de bir şekilde bu projenin içinde olması bizim için heyecan vericidir. Biz bunu başlattık. Birkaç yıl içerisinde yüz milyonlarca dolar ciroyu çok rahat bir şekilde Trakya'ya getireceğiz" ifadelerini kaydetti.