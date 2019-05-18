Öğrenciler 4 gün boyunca oyunlarını sahneledi

düzenlenen Ayçiçekleri Açarken Tiyatro günleri Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde gerçekleşti

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel hale gelen etkinlik 13-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde gerçekleşti. 17 okulun 20 gösteri sunduğu etkinlik izleyiciler büyük beğeni topladı. Öğrencilere tiyatro kültürünün aşılanması amacıyla düzenlenen etkinlik Lüleburgaz'da 8 bin 500 öğrenci ve öğretmeni buluşturdu.