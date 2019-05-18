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Öğrenciler 4 gün boyunca oyunlarını sahneledi

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 10.

düzenlenen Ayçiçekleri Açarken Tiyatro günleri Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde gerçekleşti


Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel hale gelen etkinlik 13-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde gerçekleşti. 17 okulun 20 gösteri sunduğu etkinlik izleyiciler büyük beğeni topladı. Öğrencilere tiyatro kültürünün aşılanması amacıyla düzenlenen etkinlik Lüleburgaz'da 8 bin 500 öğrenci ve öğretmeni buluşturdu.

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