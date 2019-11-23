İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenler gününe özel klip

Kırklareli’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına, öğretmenler yaklaşık 20 gün süren bir çalışma ile klip hazırladı.

Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına, öğretmenler yaklaşık 20 gün süren bir çalışma ile klip hazırladı.


Kırklareli İmam Hatip Ortaokulundaki öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında klip hazırladı. Öğretmenlerin bulunduğu klip, yaklaşık 20 gün süren sıkı bir çalışma ile hazırlandı. Klipte bulunan öğretmenler, öğretmenler mesleği ile ilgili duygu ve düşüncelerini belirtti.


Klipte görev alan idareci ve öğretmenler, öğretmenliği şu şekilde anlattı:


“Öğretmenlik, uzun yıllar sonra bile öğrencileri tarafından hatırlanmaktır. Geçmişi öğretmek, geleceği kurmaktır. Hoşgörüyü, saygıyı, sevgiyi, sabrı ve vicdanı paylaşmaktır. Öğrenirken öğretebilmek ömür boyu öğrenci kalabilmektir. Öğrencinin gözündeki ışığı görebilmektir. Geleceğe umutla ve güvenle bakabilmektir. Öğrencinin gülüşüne düşen ilk cemredir. Anne baba şefkatinden sonraki ilk duraktır. Yetiştirdiği öğrenci kadar ömrünün uzun olması demektir. Eserine değer biçilemeyecek tek meslektir. Her girdiği sınıfta onlarca evladının olduğunu bilmektir. Kendisinden çok öğrencisini düşünmektir. Gün yüzüne çıkmamış cevheri açığa çıkarmak ve onu işlemektir. Kendisine bir harf öğretene köle olmayı göze alacak kadar değerli, peygamberlik mesleği kabul edilecek kadar yüksek ruhtur. Kendini tüketmekle birlikte yeniden gençleşmektir. Çocukların gözlerindeki ışıkla yarını aydınlatabilmektir.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.